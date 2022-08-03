Восточный Эдем. Фильм 2: Потерянный рай (фильм, 2010) смотреть онлайн

Восточный Эдем. Фильм 2: Потерянный рай
Восточный Эдем. Фильм 2: Потерянный рай

Восточный Эдем. Фильм 2: Потерянный рай (фильм, 2010)

8.62010, Higashi no Eden Gekijôban II: Paradise Lost
Аниме, Мультфильм для взрослых92 мин18+

Саки и Такидзава возвращаются в Японию. Тем временем Мононобе с помощью ракетного удара выводит из игры всех остальных селесао, уничтожив контейнеры с их Джуз. В аэропорту героев встречает вдова умершего премьера Инумы, чтобы самолично разобраться в том является ли Такидзава внебрачным сыном еe мужа. Тем временем работников компании «Эдем» объявляют в розыск.

Страна
Япония
Жанр
Мультфильм для взрослых, Детектив, Аниме
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb