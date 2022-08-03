Восточный Эдем. Фильм 2: Потерянный рай (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.62010, Higashi no Eden Gekijôban II: Paradise Lost
Аниме, Мультфильм для взрослых92 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Саки и Такидзава возвращаются в Японию. Тем временем Мононобе с помощью ракетного удара выводит из игры всех остальных селесао, уничтожив контейнеры с их Джуз. В аэропорту героев встречает вдова умершего премьера Инумы, чтобы самолично разобраться в том является ли Такидзава внебрачным сыном еe мужа. Тем временем работников компании «Эдем» объявляют в розыск.
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм для взрослых, Детектив, Аниме
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb