Восточный Эдем. Фильм 2: Потерянный рай (фильм, 2010) смотреть онлайн

Саки и Такидзава возвращаются в Японию. Тем временем Мононобе с помощью ракетного удара выводит из игры всех остальных селесао, уничтожив контейнеры с их Джуз. В аэропорту героев встречает вдова умершего премьера Инумы, чтобы самолично разобраться в том является ли Такидзава внебрачным сыном еe мужа. Тем временем работников компании «Эдем» объявляют в розыск.

