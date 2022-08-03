Восточный Эдем. Фильм 1: Король Эдема (фильм, 2009) смотреть онлайн

Прошло 6 месяцев после событий сериала. Акира пропал оставив напоследок только прощальное сообщение для Саки. О том что будет еe ждать «там где всe началось». Собрав вещи Саки отправляется в Нью-Йорк на встречу новым приключениям. Так начинается новая глава этой захватывающей и неповторимой истории, где наши герои вновь сразятся с оставшимся Селесао ради спасения Японии.

