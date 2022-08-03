Восточный Эдем. Фильм 1: Король Эдема (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.12009, Higashi no Eden Gekijoban I: The King of Eden
Аниме, Мультфильм81 мин18+
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О фильме
Прошло 6 месяцев после событий сериала. Акира пропал оставив напоследок только прощальное сообщение для Саки. О том что будет еe ждать «там где всe началось». Собрав вещи Саки отправляется в Нью-Йорк на встречу новым приключениям. Так начинается новая глава этой захватывающей и неповторимой истории, где наши герои вновь сразятся с оставшимся Селесао ради спасения Японии.
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм для взрослых, Мультфильм, Мелодрама, Детектив, Аниме
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ККРежиссёр
Кэндзи
Камияма
- ТЭАктёр
Такуя
Эгути
- СХАктриса
Саори
Хаями
- НХАктёр
Нобуюки
Хияма
- РИАктриса
Рэи
Игараси
- МКАктёр
Мотоюки
Кавахара
- РКАктёр
Рёхэй
Кимура
- АМАктёр
Ацуси
Мияути
- ММАктёр
Масакадзу
Морита
- АСАктриса
Аяка
Саито
- КСАктриса
Кимико
Саито
- ККСценарист
Кэндзи
Камияма
- КЯПродюсер
Кодзи
Ямамото
- МИПродюсер
Мицухиса
Исикава
- КНПродюсер
Китагава
Наоки
- ЮТХудожник
Юсукэ
Такэда
- КККомпозитор
Кэндзи
Каваи