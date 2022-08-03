Восточный Эдем. Фильм 1: Король Эдема
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Восточный Эдем. Фильм 1: Король Эдема

Восточный Эдем. Фильм 1: Король Эдема (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.12009, Higashi no Eden Gekijoban I: The King of Eden
Аниме, Мультфильм81 мин18+

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О фильме

Прошло 6 месяцев после событий сериала. Акира пропал оставив напоследок только прощальное сообщение для Саки. О том что будет еe ждать «там где всe началось». Собрав вещи Саки отправляется в Нью-Йорк на встречу новым приключениям. Так начинается новая глава этой захватывающей и неповторимой истории, где наши герои вновь сразятся с оставшимся Селесао ради спасения Японии.

Страна
Япония
Жанр
Мультфильм для взрослых, Мультфильм, Мелодрама, Детектив, Аниме
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Восточный Эдем. Фильм 1: Король Эдема»