Восстановление
Wink
Фильмы
Восстановление

Восстановление (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.42019, Recovery
Ужасы86 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Пациенты и персонал центра по лечению зависимости от героина должны сражаться со своими собственными демонами и с таинственным убийцей, который начинает убивать их одного за другим.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.0 IMDb