Воспитание с видом на будущее (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

По словам психолога Людмилы Петрановской: «родители воспитывают детей в сегодняшнем дне, а школа готовит их к позавчерашнему». На лекции «Воспитание с видом на будущее» обсудим парадокс воспитания, какие качества будут нужны детям в будущем, какие самые ценные вещи родители могут дать детям, а также поймем, какие устаревшие идеи, которые мы до сих пор внедряем в их головы, вредят нашим детям. Людмила Петрановская – психолог, лауреат премии Президента РФ в области образования, автор книг «В класс пришел приемный ребенок», «Как ты себя ведешь, 10 шагов по изменению трудного поведения», «Трудный возраст», «Selfmama. Лайфхаки для работающей мамы».



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