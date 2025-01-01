Восьмой день
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Восьмой день

Восьмой день (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, The 8th Day
Драма, Криминал18+

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О фильме

Карманники Элвис и Джеремайя по заданию криминального авторитета едут в небольшой город, чтобы забрать деньги у его бывшего подельника. Оказавшись в пункте назначения парни узнают, что подельник — пожилая женщина, которая давно потратила все средства.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

4.9 IMDb