Восьмой день (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, The 8th Day
Драма, Криминал18+
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О фильме
Карманники Элвис и Джеремайя по заданию криминального авторитета едут в небольшой город, чтобы забрать деньги у его бывшего подельника. Оказавшись в пункте назначения парни узнают, что подельник — пожилая женщина, которая давно потратила все средства.
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Рейтинг
4.9 IMDb
- АЧРежиссёр
Александра
Чандо
- КМАктёр
Коли
Мустафа Спикс
- ДМАктёр
Даррен
Манн
- ЛМАктриса
Линдси
Морган
- ФТАктриса
Фиби
Тонкин
- МЧАктриса
Мелисса
Чэмберс
- ВМАктриса
Валери
Махаффей
- ТБАктёр
Тэннер
Бирд
- СВСценарист
Сюзанн
Вейнерт
- ЛБПродюсер
Лекси
Бирд
- СВПродюсер
Сюзанн
Вейнерт
- ДБПродюсер
Дженис
Бирд
- КТХудожница
Ким
Тружильо
- КПХудожник
Кевин
Пирс
- САМонтажёр
Сандра
Адер