Вороны (фильм, 2007) смотреть онлайн

Озлобленные птицы устраивают нашествие на людей. Фантастический хоррор в духе Альфреда Хичкока.



В маленьком американском городке Миддлтаун несколько коров заболевают бешенством и скоропостижно умирают. Фермер по имени Клайд не желает обращаться за помощью к ветеринарам, опасаясь, что они могут потребовать убить всю остальную домашнюю живность. Он решает скрыть правду и оставляет трупы животных на земле, где их поедает местное воронье. Однако болезнь внезапно передается птицам, и отчаявшемуся Клайду приходится сжечь останки коров. Этот поступок приводит ворон в настоящее бешенство, и они начинают нападать на ничего не подозревающих жителей Миддлтауна.



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