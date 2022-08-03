Вороны
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Вороны (фильм, 2007) смотреть онлайн

7.02007, Kaw
Ужасы, Фантастика92 мин18+

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О фильме

Озлобленные птицы устраивают нашествие на людей. Фантастический хоррор в духе Альфреда Хичкока.

В маленьком американском городке Миддлтаун несколько коров заболевают бешенством и скоропостижно умирают. Фермер по имени Клайд не желает обращаться за помощью к ветеринарам, опасаясь, что они могут потребовать убить всю остальную домашнюю живность. Он решает скрыть правду и оставляет трупы животных на земле, где их поедает местное воронье. Однако болезнь внезапно передается птицам, и отчаявшемуся Клайду приходится сжечь останки коров. Этот поступок приводит ворон в настоящее бешенство, и они начинают нападать на ничего не подозревающих жителей Миддлтауна.

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Страна
США, Канада
Жанр
Фантастика, Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
4.3 IMDb