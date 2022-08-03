Ворона-проказница (фильм, 2012) смотреть онлайн

Ворона-проказница
Ворона-проказница

2012, Der kleine Rabe Socke
Мультфильм, Семейный73 мин0+

Вороненок Зок – маленький проказник. Он ни минуты не может усидеть на месте и постоянно влипает в переделки. Не всегда друзьям нравились испытания, которые устраивал им вороненок, и они предупреждали его об опасности. И вот во время очередной шалости он случайно повреждает лесную дамбу.

Германия
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
SD
73 мин / 01:13

6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb