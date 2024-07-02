Волшебный магазин (фильм, 2017) смотреть онлайн

Волшебный магазин
Волшебный магазин

Волшебный магазин (фильм, 2017)

8.72017, Jie you za huo dian Буду смотреть
Фэнтези, Драма105 мин18+

О фильме

Трое воришек набредают на заброшенный магазин и вступают в переписку с людьми, которые жили в округе много лет назад. Доброе и вдохновляющее фэнтези «Волшебный магазин» — фильм с участием Джеки Чана по мотивам бестселлера Кэйго Хигасино «Магазин чудес "Намия"».

В канун 2017 года трое подростков решают ограбить дом богатой женщины, но хозяйка возвращается раньше, чем они ожидали. Воришкам приходится ее связать, что совершенно не входило в их планы. Пытаясь сбежать с места преступления, они оказываются в незнакомом районе, где находят заброшенный магазин. Тут в щель для писем падает послание для владельца, автор которого просит совета в тяжелой ситуации. Вот только написано оно в 1993 году. Подростки решают ответить на письмо и таким образом начинают переписку сквозь десятилетия. Но кто же этот загадочный хозяин, у которого все просят совета?

Все тайны этого удивительного места вы узнаете, когда будете смотреть «Волшебный магазин» (2017) онлайн на Wink.

Страна
Китай
Жанр
Драма, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.2 IMDb