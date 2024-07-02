Волшебный магазин (фильм, 2017) смотреть онлайн

Трое воришек набредают на заброшенный магазин и вступают в переписку с людьми, которые жили в округе много лет назад. Доброе и вдохновляющее фэнтези «Волшебный магазин» — фильм с участием Джеки Чана по мотивам бестселлера Кэйго Хигасино «Магазин чудес "Намия"».



В канун 2017 года трое подростков решают ограбить дом богатой женщины, но хозяйка возвращается раньше, чем они ожидали. Воришкам приходится ее связать, что совершенно не входило в их планы. Пытаясь сбежать с места преступления, они оказываются в незнакомом районе, где находят заброшенный магазин. Тут в щель для писем падает послание для владельца, автор которого просит совета в тяжелой ситуации. Вот только написано оно в 1993 году. Подростки решают ответить на письмо и таким образом начинают переписку сквозь десятилетия. Но кто же этот загадочный хозяин, у которого все просят совета?



