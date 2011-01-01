Воин (фильм, 2011) смотреть онлайн

Фильм «Воин» – это фэнтези, сюжет которого строится по законам компьютерной игры. А, может быть, происходящее на экране и есть самый настоящий квест? Пройдите его онлайн и в хорошем качестве, чтобы в финале узнать ответ на данный вопрос.



Странствующий воин (Джейсон Дэвид Фрэнк) оказывается в землях, захваченных древним черным магом Шукату. Несмотря на предупреждения местного жителя Брутуса (Брент Генри) о том, что все пытавшиеся уничтожить злодея были убиты, герой решает сразиться с темным властелином. Однако к Шукату не так уж легко подобраться. На пути к нему воину предстоит побороться с самураями, злыми духами и чудовищами, а также отстоять свою честь в битве с амазонками. Отвага и несокрушимость воина привлекут внимание волшебника Мерлина (Доминик Китинг), который придет на помощь нашему герою, а также – хранительницы леса, которая подарит ему свою любовь. Но хватит ли храбрецу сил, чтобы одолеть могущественного Шукату? Узнаете, посмотрев фэнтези «Воин» онлайн и совершенно бесплатно.



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