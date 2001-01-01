Воин (фильм, 2001) смотреть онлайн

Исторический драматический фильм «Воин» — масштабное полотно корейского режиссера Ким Сон-су о судьбах людей, попавших в жернова войны.



В 1375 году дипломатическая миссия государства Коре отправляется в Китай, чтобы наладить отношения с династией Мин. Однако путешествие оборачивается катастрофой: китайские воины пленят послов и сопровождавших их солдат. И хотя корейцам в конечном итоге удается обрести свободу, завидным их положение не назовешь: вокруг пустыня, еды и воды нет, а жизням людей угрожают как китайские отряды, так и монгольские налетчики. Судьба сводит корейских воинов с китайской принцессой, похищенной монголами, и теперь им предстоит решить: беспокоиться лишь о собственном спасении или рискнуть жизнью, чтобы вернуть девушку отцу и тем самым искупить свою дипломатическую неудачу.



Это кино о мужестве и жертве, о людях, которые в смертельной борьбе находят подлинное величие. Смотреть «Воин» будет интересно зрителям, любящим грандиозные исторические драмы.



Воин смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.