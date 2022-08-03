Военная комната
Wink
Фильмы
Военная комната

Военная комната (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.02015, War Room
Драма115 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

За идеальной семейной жизнью Элизабет и Тони Джордан скрываются постоянные ссоры. Однажды Элизабет знакомится с пожилой женщиной Кларой Уилльямс. Вскоре знакомство с этой мудрой женщиной кардинальным образом меняет жизнь супружеской пары.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Военная комната»