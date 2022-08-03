Военная комната (фильм, 2015) смотреть онлайн
9.02015, War Room
Драма115 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- АКРежиссёр
Алекс
Кендрик
- КЭАктриса
Карен
Эберкромби
- ПЭАктриса
Присцилла
Эванс Ширер
- ТСАктёр
Т.С.
Сталлингс
- АПАктриса
Алена
Питтс
- МмАктёр
Майкл
мл.
- ДХАктриса
Джадин
Харрис
- АКАктёр
Алекс
Кендрик
- ДБАктёр
Дейв
Блеми
- АКСценарист
Алекс
Кендрик
- СКСценарист
Стивен
Кендрик
- СКПродюсер
Стивен
Кендрик
- АБПродюсер
Аарон
Барнс
- ШКПродюсер
Шеннон
Кендрик
- АРХудожница
Анна
Рэдмон
- СХМонтажёр
Стив
Халлфиш
- АКМонтажёр
Алекс
Кендрик
- БСОператор
Боб
Скотт
- ПМКомпозитор
Пол
Миллс