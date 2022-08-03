Военная комната (фильм, 2015) смотреть онлайн

За идеальной семейной жизнью Элизабет и Тони Джордан скрываются постоянные ссоры. Однажды Элизабет знакомится с пожилой женщиной Кларой Уилльямс. Вскоре знакомство с этой мудрой женщиной кардинальным образом меняет жизнь супружеской пары.

