Водяная
Актёры и съёмочная группа фильма «Водяная»

Режиссёры

Алексей Барыкин

Режиссёр

Актёры

Николай Невзоров

Актёр
Ильдус Абрахманов

Актёр
Нафиса Хайруллина

Актриса
Гузель Шакирзянова

Актриса
Фанис Зиганшин

Актёр
Юлия Захарова

Актриса
Екатерина Барыкина

Актриса

Сценаристы

Алексей Барыкин

Сценарист

Продюсеры

Алексей Барыкин

Продюсер
Олег Суров

Продюсер
Владимир Братухин

Продюсер

Операторы

Алексей Матросов

Оператор

Композиторы

Алексей Барыкин

Композитор