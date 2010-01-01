Во власти тигра (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

После смерти жены коварный Джонни решает избавиться от падчерицы-студентки и пасынка-аутиста, заперев их в доме с бенгальским тигром, купленным для парка развлечений «Сафари Ранчо». Отважной Келли придется сражаться с разъяренным хищником в попытках спасти себя и брата.



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