Во власти тигра
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Во власти тигра

Во власти тигра (фильм, 2010) смотреть онлайн

7.12010, Burning Bright
Ужасы, Драмы85 мин18+

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Сюжет

После смерти жены коварный Джонни решает избавиться от падчерицы-студентки и пасынка-аутиста, заперев их в доме с бенгальским тигром, купленным для парка развлечений «Сафари Ранчо». Отважной Келли придется сражаться с разъяренным хищником в попытках спасти себя и брата.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Во власти тигра»

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