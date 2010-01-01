Во власти тигра (фильм, 2010) смотреть онлайн
7.12010, Burning Bright
Ужасы, Драмы85 мин18+
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Сюжет
После смерти жены коварный Джонни решает избавиться от падчерицы-студентки и пасынка-аутиста, заперев их в доме с бенгальским тигром, купленным для парка развлечений «Сафари Ранчо». Отважной Келли придется сражаться с разъяренным хищником в попытках спасти себя и брата.
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb
- КБРежиссёр
Карлос
Брукс
- ГДАктёр
Гаррет
Диллахант
- БЭАктриса
Бриана
Эвиган
- Актёр
Чарли
Тахэн
- ПШАктриса
Пегги
Шеффилд
- МРАктриса
Мэри
Рэйчел Дадли
- ТНАктёр
Том
Новицки
- КАктриса
Кэти
- ШАктёр
Шика
- КАктриса
Кисмет
- Актёр
Мит
Лоаф
- ККСценарист
Кристин
Койл Джонсон
- ДХСценарист
Дэвид
Хиггинс
- МЭПродюсер
Марк
Эмин
- КВПродюсер
Кэми
Виникофф
- АТПродюсер
Альберт
Т. Дикерсон III
- ДХПродюсер
Дэвид
Хиггинс
- БСХудожница
Беверли
Сэфьер
- МРМонтажёр
Миклос
Райт