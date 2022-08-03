Во имя короля 2 (фильм, 2011) смотреть онлайн

В средневековом королевстве Эхб не все благополучно… Остатки королевской знати и местных жителей из последних сил сопротивляются тирану, жаждущему власти и богатства Лорду. В древних летописях говорится о Воине-освободителе, который «возьмeтся из ниоткуда, и насмерть сразит угнетателя рода людского, ибо оному суждено свершить Божью кару над ненасытным Правителем». И однажды появляется неизвестный странник в необычном одеянии, который утверждает, что он «не из этих мест»…

