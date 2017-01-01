Внимание: смертельно опасно (фильм, 2017) смотреть онлайн

Внимание: смертельно опасно
Внимание: смертельно опасно

8.62017, Warning: This Drug May Kill You
Документальный56 мин18+

О фильме

Подлинная история четырех семей, ставших жертвами масштабного фармакологического кризиса в США. Он возник, когда больницы начали активно применять в качестве обезболивающих опиоиды. Документальный фильм HBO рассказывает, как незначительная травма и обычный визит к врачу могут обернуться продолжительной зависимостью от легальных препаратов, которая закономерно приводит к человеческим трагедиям. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

7.2 IMDb