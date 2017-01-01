Внимание: смертельно опасно (фильм, 2017) смотреть онлайн

Подлинная история четырех семей, ставших жертвами масштабного фармакологического кризиса в США. Он возник, когда больницы начали активно применять в качестве обезболивающих опиоиды. Документальный фильм HBO рассказывает, как незначительная травма и обычный визит к врачу могут обернуться продолжительной зависимостью от легальных препаратов, которая закономерно приводит к человеческим трагедиям. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



Внимание: смертельно опасно смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.