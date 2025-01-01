Влюблённые глаза (фильм, 2025) смотреть онлайн

Уже несколько лет неизвестный в маске с глазами в форме сердечек убивает парочки в День святого Валентина. Пока нация в ужасе ждёт очередного Валентинова дня, разочаровавшаяся в любви рекламщина Элли готовится к позорному увольнению из-за скандального ролика ювелирных изделий, где влюблённые многократно умирают. Спасти репутацию бренда призван гений маркетинга Джей, с которым девушка только что столкнулась в кофейне. Парень приглашает её на «деловой» ужин, а маньяк принимает их за парочку.



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