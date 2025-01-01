Влюблённые глаза
Wink
Фильмы
Влюблённые глаза

Влюблённые глаза (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Heart Eyes
Ужасы, Мелодрама18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Уже несколько лет неизвестный в маске с глазами в форме сердечек убивает парочки в День святого Валентина. Пока нация в ужасе ждёт очередного Валентинова дня, разочаровавшаяся в любви рекламщина Элли готовится к позорному увольнению из-за скандального ролика ювелирных изделий, где влюблённые многократно умирают. Спасти репутацию бренда призван гений маркетинга Джей, с которым девушка только что столкнулась в кофейне. Парень приглашает её на «деловой» ужин, а маньяк принимает их за парочку.

Влюблённые глаза смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Новая Зеландия, США
Жанр
Комедия, Ужасы, Криминал, Мелодрама, Детектив, Триллер

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Влюблённые глаза»