Влюблённые глаза (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Heart Eyes
Ужасы, Мелодрама18+
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О фильме
Уже несколько лет неизвестный в маске с глазами в форме сердечек убивает парочки в День святого Валентина. Пока нация в ужасе ждёт очередного Валентинова дня, разочаровавшаяся в любви рекламщина Элли готовится к позорному увольнению из-за скандального ролика ювелирных изделий, где влюблённые многократно умирают. Спасти репутацию бренда призван гений маркетинга Джей, с которым девушка только что столкнулась в кофейне. Парень приглашает её на «деловой» ужин, а маньяк принимает их за парочку.
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ДРРежиссёр
Джош
Рубен
- ДСАктёр
Девон
Сава
- ОХАктриса
Оливия
Холт
- МГАктёр
Мэйсон
Гудинг
- ЙААктёр
Йосон
Ань
- ББАктёр
Бен
Блэк
- АУАктёр
Алекс
Уокер
- МУАктриса
Микаэла
Уоткинс
- ДБАктриса
Джордана
Брюстер
- ББАктриса
Бронвин
Брэдли
- КЛСценарист
Кристофер
Лэндон
- ФМСценарист
Филлип
Мерфи
- КЛПродюсер
Кристофер
Лэндон
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- ГГПродюсер
Грег
Гилрет
- ТГХудожник
Тони
Гарднер
- РБХудожник
Роберт
Бэвин
- БКХудожник
Брайан
Кристенсен
- БВМонтажёр
Бретт
В. Бахман