Властелин драконов
Wink
Фильмы
Властелин драконов
5.02018, The Dwarves of Demrel
Фэнтези88 мин18+

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Властелин драконов (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

После загадочного обрушения в шахте три гнома оказываются запертыми под землeй. Чтобы выжить, им придeтся не только отбросить свои разногласия и действовать сообща в условиях ограниченных ресурсов, но и сделать нелeгкий выбор: надеясь на спасение извне, помочь собратьям, погребeнным ещe глубже, или попытаться выбраться самим, обрекая своих сородичей на гибель во тьме.

Страна
США
Жанр
Фэнтези
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
4.0 IMDb