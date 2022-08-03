Властелин драконов (фильм, 2018) смотреть онлайн

После загадочного обрушения в шахте три гнома оказываются запертыми под землeй. Чтобы выжить, им придeтся не только отбросить свои разногласия и действовать сообща в условиях ограниченных ресурсов, но и сделать нелeгкий выбор: надеясь на спасение извне, помочь собратьям, погребeнным ещe глубже, или попытаться выбраться самим, обрекая своих сородичей на гибель во тьме.

