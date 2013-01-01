Владивостокская крепость
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Владивостокская крепость (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.32013, Владивостокская крепость
Документальные22 мин12+
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Сюжет

Документальный фильм о появлении и развитии важного оборонительного сооружения на востоке Российской Империи — Владивостокской крепости.

Еще в середине XIX века у территорий на крайнем юго-востоке Евразии не было четких государственных границ, но после принятия Пекинского договора в 1860 году они оказались под юрисдикцией Российской Империи. Здесь, в одной из тихих бухт, генерал-губернатор Николай Муравьев-Амурский решил основать Владивосток. Город-порт должен был надежно охранять эти земли от возможного нападения, но Владивостокская крепость не была традиционным укрепленным строением с толстыми стенами — ее оборонительные сооружения раскинулись по всему городу.

О том, как они менялись и совершенствовались со временем, расскажет фильм «Владивостокская крепость» 2013 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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