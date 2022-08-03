Вход в пустоту
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Вход в пустоту

Вход в пустоту (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Enter the Void
Фэнтези, Драма154 мин18+

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О фильме

Оскар приторговывает наркотиками, Линда танцует в ночном клубе. Время облавы в местном баре Оскар получает пулю и, пока он умирает, его душа, верная обещанию никогда не оставлять сестру, отказывается покидать мир живых. Прошлое, настоящее, будущее переплетаются в галлюциногенном водовороте.

Страна
Япония, Канада, Италия, Франция, Германия
Жанр
Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
154 мин / 02:34

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вход в пустоту»