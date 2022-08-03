Вход в пустоту (фильм, 2009) смотреть онлайн

Оскар приторговывает наркотиками, Линда танцует в ночном клубе. Время облавы в местном баре Оскар получает пулю и, пока он умирает, его душа, верная обещанию никогда не оставлять сестру, отказывается покидать мир живых. Прошлое, настоящее, будущее переплетаются в галлюциногенном водовороте.

