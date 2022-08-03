Вход в пустоту (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Enter the Void
Фэнтези, Драма154 мин18+
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О фильме
Оскар приторговывает наркотиками, Линда танцует в ночном клубе. Время облавы в местном баре Оскар получает пулю и, пока он умирает, его душа, верная обещанию никогда не оставлять сестру, отказывается покидать мир живых. Прошлое, настоящее, будущее переплетаются в галлюциногенном водовороте.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Гаспар
Ноэ
- ПдАктриса
Пас
де ла Уэрта
- НБАктёр
Натаниель
Браун
- СРАктёр
Сирил
Рой
- ОААктёр
Олли
Александр
- МТАктёр
Масато
Танно
- ЭСАктёр
Эд
Спир
- ЭЭАктриса
Эмили
Элин Линд
- ДКАктёр
Джесси
Кун
- НИАктёр
Нобу
Имаи
- СФАктриса
Сакико
Фукухара
- Сценарист
Гаспар
Ноэ
- ЛХСценарист
Люсиль
Хадзихалилович
- ПБПродюсер
Пьер
Буффин
- ОДПродюсер
Оливье
Дельбоск
- ВМПродюсер
Венсан
Мараваль
- ТКХудожник
Тони
Кросби
- Монтажёр
Гаспар
Ноэ
- БДОператор
Бенуа
Деби
- ТБКомпозитор
Тома
Бангальтер