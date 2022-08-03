Вики, маленький викинг (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Wickie und die starken Männer
Кино для детей, Комедия84 мин12+
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О фильме
Маленький Вики живет с родителями в деревне викингов. В отличие от других викингов, которые, естественно, сильные и бесстрашные, Вики робок и не так уж силен. Но он невероятно умен и всегда помогает отцу и другим викингам выходить из практически безнадежных ситуаций.
СтранаГермания
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Приключения
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Михаэль
Хербиг
- ЙХАктёр
Йонас
Хеммерле
- ВКАктёр
Вальдемар
Кобус
- НРАктёр
Николас
Ромм
- ККАктёр
Кристиан
Кох
- ОКАктёр
Олаф
Кретке
- ММАктёр
Майк
Маас
- ПРАктёр
Патрик
Райхель
- ЙМАктёр
Йёрг
Моуккадам
- МЯАктриса
Мерседес
Ядеа Диас
- ЗШАктриса
Занне
Шнапп
- Сценарист
Михаэль
Хербиг
- АБСценарист
Альфонс
Бидерманн
- КБПродюсер
Кристиан
Бекер
- Продюсер
Михаэль
Хербиг
- АВХудожница
Анке
Винклер
- ТЛХудожник
Тильман
Лаш
- ГШОператор
Герхард
Ширло
- РВКомпозитор
Ральф
Венгенмайр