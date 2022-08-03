Маленький Вики живет с родителями в деревне викингов. В отличие от других викингов, которые, естественно, сильные и бесстрашные, Вики робок и не так уж силен. Но он невероятно умен и всегда помогает отцу и другим викингам выходить из практически безнадежных ситуаций.

