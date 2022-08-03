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Вики, маленький викинг

Вики, маленький викинг (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Wickie und die starken Männer
Кино для детей, Комедия84 мин12+

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О фильме

Маленький Вики живет с родителями в деревне викингов. В отличие от других викингов, которые, естественно, сильные и бесстрашные, Вики робок и не так уж силен. Но он невероятно умен и всегда помогает отцу и другим викингам выходить из практически безнадежных ситуаций.

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Приключения
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вики, маленький викинг»