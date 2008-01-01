Вики Кристина Барселона (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Две молодые американки Вики и Кристина проводят свои летние каникулы в Барселоне и совершенно очарованы этим городом, а также одним молодым художником по имени Антонио. Вики — старомодна и настроена на серьезные отношения: ухаживания, свидания и свадебную фату в финале. Кристина — сексуально раскрепощена, раскованна и привлекательна в своей бунтарской сущности.

Антонио не может определиться, его привлекают обе девушки. Отношения в любовном треугольнике становятся все более запутанными, а тут еще в игру вступает бывшая жена Антонио, обладающая весьма взрывным темпераментом, и похоже на то, что она не до конца отказалась от своих прав на бывшего мужа.



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