Романтическая драма о знакомстве любителя VHS-кассет и фанатки культуры 80-х годов — с отсылками к итальянскому джалло и детективной интригой. Эннио Медина когда-то держал лучший независимый магазин видеокассет в Швеции. Теперь же он постоянно пьет и скоро может вылететь из съемного жилья за неуплату. Но тут ему улыбается удача — загадочный британец обещает купить редкую кассету с фильмом «Зомби» Лучио Фульчи за баснословные деньги. В то же время он встречает Симону — женщину, которая любит алкоголь не меньше, чем он, вдобавок помешанную на 80-х. Между ними пробегает искра, вот только ценная кассета внезапно пропадает, и Эннио бросается на ее поиски. Смотрите необычный фильм о любви «Видеоман» в видеосервисе Wink онлайн и в хорошем качестве.

