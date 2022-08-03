Vice: Укротители кризиса (фильм, 2018) смотреть онлайн

Vice: Укротители кризиса
8.12018, Panic: The Untold Story of the 2008 Financial Crisis
Документальный, Исторический91 мин18+
О фильме

Десять лет спустя после мирового финансового кризиса Vice решил поговорить с людьми, которые помогли спасти США от, казалось бы, неотвратимой экономической катастрофы. Смотрите фильм «Vice: Укротители кризиса» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Исторический, Документальный
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb