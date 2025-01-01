Вибрируй выше (фильм, 2025) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Надя по уши влюблена в своего парня-актера Антона.
Когда Антона приглашают на главную роль в популярном сериале, он уезжает на съёмки в Сочи и становится главным героем «Бухты любви-2». Надя переживает, что Антону станет не нужна обычный бухгалтер из Москвы. А тут ещё и поклонницы написывают, что раз кольца на пальце нет, то Антон свободен.
Надя решает это исправить и обращается к астрологу. Но узнаёт, что её окно замужества закрывается через два месяца, а следующее откроется только через 15 лет. По совету астролога она записывается на курс «Как выйти замуж за 2 месяца» в женской онлайн-школе «Вибрируй выше».
Рейтинг
- ЕСРежиссёр
Ева
Серебренникова
- КААктриса
Карина
Александрова
- ОЕАктриса
Ольга
Емельянцева
- АЛАктёр
Антон
Лебедев
- ИБАктриса
Ирина
Баринова
- ЛТАктриса
Лолита
Таборко
- КААктёр
Карен
Адамян
- МГАктриса
Мария
Гужова
- АМАктёр
Александр
Мякушко
- АЛАктёр
Александр
Лосев
- АЛАктриса
Анастасия
Латвис
- ЕСАктриса
Ева
Серебренникова
- АМАктёр
Андрей
Мельничук
- АЖСценарист
Анна
Железнова
- ЕСПродюсер
Ева
Серебренникова
- РСПродюсер
Роман
Свиридов
- НКПродюсер
Николай
Кириллин
- МЯХудожница
Мария
Яновская
- ИММонтажёр
Иван
Матросов
- НБОператор
Никита
Бондаренко
- АФКомпозитор
Алексей
Файзулин