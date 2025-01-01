Вибрируй выше (фильм, 2025) смотреть онлайн бесплатно

Надя по уши влюблена в своего парня-актера Антона.



Когда Антона приглашают на главную роль в популярном сериале, он уезжает на съёмки в Сочи и становится главным героем «Бухты любви-2». Надя переживает, что Антону станет не нужна обычный бухгалтер из Москвы. А тут ещё и поклонницы написывают, что раз кольца на пальце нет, то Антон свободен.



Надя решает это исправить и обращается к астрологу. Но узнаёт, что её окно замужества закрывается через два месяца, а следующее откроется только через 15 лет. По совету астролога она записывается на курс «Как выйти замуж за 2 месяца» в женской онлайн-школе «Вибрируй выше».



