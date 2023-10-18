Ветеран (фильм, 2020) смотреть онлайн

История о бывшем солдате, который пытается вернуться к нормальной жизни – и это даётся ему куда труднее, чем два десятилетия, проведённых на войне в качестве наёмника. Теперь ему нужно учиться жить по новым правилам и стать таким человеком, который умеет не только драться, но и слушать других людей. Сможет ли бывший солдат вести обычную жизнь, найти нормальную работу и удержать любимую женщину?



