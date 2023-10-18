Ветеран (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.82020, Veterán
Драма, Криминал99 мин18+
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О фильме
История о бывшем солдате, который пытается вернуться к нормальной жизни – и это даётся ему куда труднее, чем два десятилетия, проведённых на войне в качестве наёмника. Теперь ему нужно учиться жить по новым правилам и стать таким человеком, который умеет не только драться, но и слушать других людей. Сможет ли бывший солдат вести обычную жизнь, найти нормальную работу и удержать любимую женщину?
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb