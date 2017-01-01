Верю - не верю (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Верю - не верю
Драмы18 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Ольге повезло: у еe годовалой дочери инфекционный менингит, но они под наблюдением опытного врача Ирины. Или не повезло? Ирина груба, резка, то и дело заявляет, что «этим она не обязана заниматься», требует покупать лекарства за свой счeт… И при этом днюет и ночует рядом с больными детьми, забыв �о собственной семье. История основана на реальных событиях.
Верю - не верю смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- АОРежиссёр
Алена
Олейник
- НСАктриса
Нина
Сидоренко
- АМАктриса
Анна
Михайленко
- ДТАктриса
Дарья
Тропезникова
- ППАктёр
Павел
Поляков
- ИЧАктёр
Илья
Чуриков
- СМАктриса
Снежана
Мордвинова
- АКАктриса
Анна
Красноруцкая
- СМАктриса
Соня
Макарова
- МЯАктёр
Миша
Яковлев
- МШАктёр
Маша
Шокалюк
- ЕМАктёр
Егор
Мартьянов
- КМАктёр
Кирилл
Мартьянов
- АОСценарист
Алена
Олейник
- БМПродюсер
Борис
Мамлин
- АВМонтажёр
Антон
Власов
- СКОператор
Станислав
Куликов