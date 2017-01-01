Верю - не верю (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Ольге повезло: у еe годовалой дочери инфекционный менингит, но они под наблюдением опытного врача Ирины. Или не повезло? Ирина груба, резка, то и дело заявляет, что «этим она не обязана заниматься», требует покупать лекарства за свой счeт… И при этом днюет и ночует рядом с больными детьми, забыв �о собственной семье. История основана на реальных событиях.



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