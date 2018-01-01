Wink
Фильмы
Веревка: месть
Актёры и съёмочная группа фильма «Веревка: месть»

Актёры и съёмочная группа фильма «Веревка: месть»

Режиссёры

Мэнни Перес

Мэнни Перес

Manny Perez
Режиссёр

Актёры

Мэнни Перес

Мэнни Перес

Manny Perez
АктёрLuisito
Феликс Херман

Феликс Херман

Félix Germán
АктёрFernando Florentino
Уилсон Уренья

Уилсон Уренья

Wilson Ureña
АктёрSixto
Андерсон Гарсиа

Андерсон Гарсиа

Anderson Garcia
АктёрRafelito
Ана Лапойнт

Ана Лапойнт

Ana Lapointe
АктёрLety
Джейсон Андорс

Джейсон Андорс

Jason Andors
АктёрThomas Mink
Ованди Камило

Ованди Камило

Ovandy Camilo
АктёрOvandy
Марлен Де Ла Крус

Марлен Де Ла Крус

Marlene De La Cruz
АктрисаDoña Francia
Леони Донье

Леони Донье

Leony Doñé
АктёрSicario 1
Нельсон Хавьер

Нельсон Хавьер

Nelson Javier
АктёрRafael
Марина Перес

Марина Перес

Marina Perez
АктрисаCleotilde

Сценаристы

Мэнни Перес

Мэнни Перес

Manny Perez
Сценарист

Продюсеры

Мэнни Перес

Мэнни Перес

Manny Perez
Продюсер
Рики Глуски

Рики Глуски

Ricky Gluski
Продюсер

Художники

Альберто Самбой

Альберто Самбой

Alberto Samboy
Художник