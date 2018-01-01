ВелоциПастор (фильм, 2018) смотреть онлайн
4.62018, The VelociPastor
Ужасы, Комедии67 мин18+
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Сюжет
Поле смерти родителей католический священник Даг едет в Китай, чтобы найти бога, ведь именно туда, по мнению его настоятеля, господь за ним бы не последовал. Но вместо обретения веры Даг случайно приобретает способность превращаться в кровожадного динозавра. Вернувшись в Штаты и не сумев противостоять нарастающему голоду, парень меняет форму, убивает уличного грабителя и тем самым спасает проститутку Кэрол. На следующий день мужчина приходит в ужас от этой новости, но Кэрол убеждает его использовать необычное умение во благо - теперь священник выйдет на тропу войны с преступностью. И ниндзя.
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Информация
СтранаСША, Китай
ЖанрыКомедии, Фантастика, Ужасы
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.1 IMDb