ВелоциПастор (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Поле смерти родителей католический священник Даг едет в Китай, чтобы найти бога, ведь именно туда, по мнению его настоятеля, господь за ним бы не последовал. Но вместо обретения веры Даг случайно приобретает способность превращаться в кровожадного динозавра. Вернувшись в Штаты и не сумев противостоять нарастающему голоду, парень меняет форму, убивает уличного грабителя и тем самым спасает проститутку Кэрол. На следующий день мужчина приходит в ужас от этой новости, но Кэрол убеждает его использовать необычное умение во благо - теперь священник выйдет на тропу войны с преступностью. И ниндзя.



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