Велотачки (фильм, 2018) смотреть онлайн

Динамичный испанский мультфильм познакомит юных зрителей с обаятельными обитателями городка Споксвилль, где живут самые веселые, быстрые и дружные велосипеды на свете. Безмятежное существование героев оказывается под угрозой, когда в город прибывает велосипед с мотором.

