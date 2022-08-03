Велотачки (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.62018, Bikes
Мультфильм, Спортивный80 мин6+
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О фильме
Динамичный испанский мультфильм познакомит юных зрителей с обаятельными обитателями городка Споксвилль, где живут самые веселые, быстрые и дружные велосипеды на свете. Безмятежное существование героев оказывается под угрозой, когда в город прибывает велосипед с мотором.
СтранаКитай, Испания, Аргентина
ЖанрСемейный, Спортивный, Мультфильм
КачествоSD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
3.5 IMDb