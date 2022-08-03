Велотачки
Wink
Детям
Велотачки

Велотачки (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.62018, Bikes
Мультфильм, Спортивный80 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Динамичный испанский мультфильм познакомит юных зрителей с обаятельными обитателями городка Споксвилль, где живут самые веселые, быстрые и дружные велосипеды на свете. Безмятежное существование героев оказывается под угрозой, когда в город прибывает велосипед с мотором.

Страна
Китай, Испания, Аргентина
Жанр
Семейный, Спортивный, Мультфильм
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
3.5 IMDb