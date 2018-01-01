Великолепная семерка (фильм, 1960) смотреть онлайн

В маленькой деревушке крестьяне годами страдают от бесчинств местных бандитов. Их главарь Калвера держит в страхе всю округу, мучая ее жителей постоянными поборами и наказаниями. И однажды крестьяне решают нанять себе защитников — семерых вооруженных всадников во главе с бритоголовым Крисом. Великолепная семерка быстро наводит порядок, но Калвере все же удается бежать. Теперь поимка злодея и его соратников становится делом чести великолепной семерки.



Великолепная семерка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.