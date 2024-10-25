Великолепная Гилли Хопкинс
Wink
Фильмы
Великолепная Гилли Хопкинс
9.02014, The Great Gilly Hopkins
Драма, Комедия93 мин12+

Великолепная Гилли Хопкинс (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

11-летнюю Гилли Хопкинс считают трудным ребенком, ее отправляют то к одним, то к другим приемным родителям, пока она не встречает Мэйми Троттер.


Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Драма
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb