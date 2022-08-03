Великоландия (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

15-летний Улисс живет в лучшей стране на свете – Великоландии. За ее обитателями присматривает Мать, суперкомпьютер, всегда готовый подсказать, указать и наказать - в зависимости от действий граждан. Однажды подругу Улисса отправляют на ужасный Остров Искупления, и он намерен спасти ее во что бы то ни стало. Своими действиями Улисс нарушит хрупкий баланс, установившийся в Великоландии, которая на самом деле далеко не красочная Утопия, какой хочет казаться.

