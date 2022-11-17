Великая война екаев: Хранители
Wink
Фильмы
Великая война екаев: Хранители
7.42021, Yokai Daisenso: Guardians
Фэнтези, Приключения111 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Великая война екаев: Хранители (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Режиссер Такаси Миике возвращается к фэнтези-франшизе о параллельном мире, населенном волшебными духами и демонами. Однажды школьник Кей чудесным образом переносится в мир магических существ-ёкаев, которые уверены, что он – потомок легендарного воина. Им нужна помощь в борьбе против ёкайдзю – гигантского монстра, грозящего уничтожить Японию. Мальчик поначалу отказывается, и тогда ёкаи обращаются к его младшему брату Даю. Теперь Кей, обещавший покойному отцу всегда защищать Дая, должен спасти его, пока еще не слишком поздно.

Страна
Япония
Жанр
Семейный, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb