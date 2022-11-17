Великая война екаев: Хранители (фильм, 2021) смотреть онлайн

Режиссер Такаси Миике возвращается к фэнтези-франшизе о параллельном мире, населенном волшебными духами и демонами. Однажды школьник Кей чудесным образом переносится в мир магических существ-ёкаев, которые уверены, что он – потомок легендарного воина. Им нужна помощь в борьбе против ёкайдзю – гигантского монстра, грозящего уничтожить Японию. Мальчик поначалу отказывается, и тогда ёкаи обращаются к его младшему брату Даю. Теперь Кей, обещавший покойному отцу всегда защищать Дая, должен спасти его, пока еще не слишком поздно.

