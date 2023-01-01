Фильм Великая иллюзия
1937, La grande illusion
Драма, Военный12+
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О фильме
Первая мировая война. Самолет французских летчиков Морешаля и Больде сбит немецким асом фон Рауффенштайном, но оба пилота остались живы и попали в лагерь для военнопленных. Там же находятся несколько британских офицеров, с которыми новички объединяются в работе над тоннелем для побега. После победы французов на Западном фронте Морешаля, Болдье и остальных французских военнопленных переводят в другую тюрьму, где комендантом назначен их «старый знакомый» фон Рауффенштайн. Комендант тепло встречает французов, замечая, что из «его» тюрьмы побег невозможен...
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Рейтинг
- ЖРРежиссёр
Жан
Ренуар
- ЖГАктёр
Жан
Габен
- ДПАктриса
Дита
Парло
- ЖПАктёр
Жорж
Пекле
- МДАктёр
Марсель
Далио
- ВФАктёр
Вернер
Флориан
- ПФАктёр
Пьер
Френе
- ЭфАктёр
Эрих
фон Штрогейм
- ЖКАктёр
Жюльен
Каретт
- ЖДАктёр
Жан
Дасте
- СИАктёр
Сильвен
Иткин
- ЖРСценарист
Жан
Ренуар
- ШССценарист
Шарль
Спак
- ФРПродюсер
Фрэнк
Роллмер
- РДХудожник
Рене
Декрэ
- ЭЛХудожник
Эжен
Лурье
- МРМонтажёр
Маргарит
Ренуар
- РЛМонтажёр
Рене
Лихтиг
- ЖККомпозитор
Жозеф
Косма