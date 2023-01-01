Фильм Великая иллюзия

Первая мировая война. Самолет французских летчиков Морешаля и Больде сбит немецким асом фон Рауффенштайном, но оба пилота остались живы и попали в лагерь для военнопленных. Там же находятся несколько британских офицеров, с которыми новички объединяются в работе над тоннелем для побега. После победы французов на Западном фронте Морешаля, Болдье и остальных французских военнопленных переводят в другую тюрьму, где комендантом назначен их «старый знакомый» фон Рауффенштайн. Комендант тепло встречает французов, замечая, что из «его» тюрьмы побег невозможен...



Великая иллюзия покупка билетов в кино онлайн