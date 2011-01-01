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Ведь сердце все еще дитя

Ведь сердце все еще дитя (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Dil Toh Baccha Hai Ji
Драмы, Индийские137 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Три истории любви. Нарен, измотанный жизнью управляющий банка, влюбляется в яркую и игривую Джун. Никхил, поэт и идеалист очарован честолюбивой и практичной Гунджан. Очаровательный Казанова Эбби сражен современной девушкой Никкой, которая знает, что ей нужно, и говорит, что думает.

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Информация

Страна
Индия
Качество
SD
Жанры
Индийские, Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
5.9 IMDb