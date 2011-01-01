Ведь сердце все еще дитя (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Dil Toh Baccha Hai Ji
Драмы, Индийские137 мин12+
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Сюжет
Три истории любви. Нарен, измотанный жизнью управляющий банка, влюбляется в яркую и игривую Джун. Никхил, поэт и идеалист очарован честолюбивой и практичной Гунджан. Очаровательный Казанова Эбби сражен современной девушкой Никкой, которая знает, что ей нужно, и говорит, что думает.
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Рейтинг
7.5 КиноПоиск
5.9 IMDb