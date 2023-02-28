Вечная любовь 2 (фильм, 2010) смотреть онлайн

Любовь настолько сильна, она будет длиться вечно, если только они сумеют обуздать свою ревность. Отношения между Бобби и Сашей наполнены страстью и желанием, но есть ли доверие? После того, как Саша подслушивает таинственный разговор между Бобби и еще одной женщиной, в их любовь закрадывается чувство подозрения. Теперь один начинает фантазировать на тему измены другого и наоборот. Наконец-то они решаются на романтическое уединение для восстановления отношений, но как только они начинают восстанавливать доверие друг к другу, они попадают в игру в «кошки & мышки» с симпатичным владельцем ранчо и его красивой и порочной «лошадкой». Очередной соблазн и испытание, смогут ли они устоять во имя любви навсегда?

