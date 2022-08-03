Вечеринка (фильм, 2012) смотреть онлайн
О фильме
Карлос — телезвезда и кумир молодeжи, развлекается на дикой вечеринке с самыми прекрасными девушками. На следующее утро он просыпается в неизвестном заброшенном доме с тремя девушками, с которыми развлекался прошлой ночью. Молодые люди не могут связаться с внешним миром. Вскоре они осознают, что не одни в этом таинственном доме и понимают, что, возможно, им никогда оттуда не выбраться...
Рейтинг
4.1 КиноПоиск
3.8 IMDb
- МЛРежиссёр
Мигель
Ларрайа
- Актёр
Луис
Фернандес
- АСАктриса
Алисия
Санс
- РЛАктриса
Росио
Леон
- АКАктриса
Ана
Кальдас
- ХБАктёр
Хуан
Бланко
- АДАктриса
Андреа
Дуэсо
- ДСАктёр
Давид
Сеихо
- УКАктриса
Урсула
Корберо
- ЭУАктриса
Эва
Угарте
- КСАктёр
Коте
Солер
- МЛСценарист
Мигель
Ларрайа
- ЖБПродюсер
Жислен
Барруа
- ТСПродюсер
Томас
Симадевилья
- ААПродюсер
Альваро
Аугустин
- ПРОператор
Пабло
Россо
- ЛВКомпозитор
Лукас
Видаль