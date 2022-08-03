Вечеринка
Wink
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Вечеринка
6.32012, Afterparty
Триллер, Ужасы75 мин18+

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Вечеринка (фильм, 2012) смотреть онлайн

О фильме

Карлос — телезвезда и кумир молодeжи, развлекается на дикой вечеринке с самыми прекрасными девушками. На следующее утро он просыпается в неизвестном заброшенном доме с тремя девушками, с которыми развлекался прошлой ночью. Молодые люди не могут связаться с внешним миром. Вскоре они осознают, что не одни в этом таинственном доме и понимают, что, возможно, им никогда оттуда не выбраться...

Страна
Испания
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
3.8 IMDb