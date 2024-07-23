Вечеринка доноров (фильм, 2022) смотреть онлайн

Встретив бывшего, который успел стать отцом, одинокая женщина решает во что бы то ни стало забеременеть. И для этого ей даже не обязательно заводить отношения. Смелая комедия «Вечеринка доноров» — фильм о том, как непросто найти достойного мужчину даже для такой простой задачи.



Прошлые отношения Жаклин были откровенно неудачными: бойфренд годами не хотел заводить семью, что привело к тяжелому расставанию. Однажды она узнает, что бывший женился и даже завел ребенка. От этой новости Жаклин погружается в депрессию, пока на помощь не приходят верные подруги Молли и Амандин. Они считают, что Жаклин нужно забеременеть, и для этого не обязательно пускаться на поиски потенциального супруга. Требуется лишь мужчина с подходящими генами. Единственная проблема — такого донора еще надо найти. К счастью, скоро планируется празднование 45-летия Джеффа, мужа Молли, на котором будет достаточно одиноких мужчин. Но кто из них достоин стать отцом ребенка?



Сможет ли Жаклин претворить свой план в жизнь и кого из гостей она выберет, вы узнаете, включив комедию «Вечеринка доноров», смотреть онлайн которую сможете на Wink.

