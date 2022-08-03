Вдовий маяк
Wink
Фильмы
Вдовий маяк

Вдовий маяк (фильм, 2019) смотреть онлайн

4.72019, Widow's Point
Ужасы, Драма84 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Чтобы привлечь внимание публики к своей новой книге, писатель проводит выходные на маяке с привидениями, где и становится мишенью сверхъестественных сил.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
3.2 IMDb