Василий Поленов. Путешествие на Дальний Восток (фильм, 2025) смотреть онлайн бесплатно

Фильм-путешествие по выставке Василия Дмитриевича Поленова, рассказывающий о творческом и жизненном пути художника, о влиянии на русскую живописную традицию, о просветительской деятельности художника. Повествование разворачивается на фоне выставки, которая была представлена во Владивостоке и показала сто двадцать пять предметов: живопись, графика, цифровые изображения оригинальных рукописей, писем и фотографий мастера. Владивосток предстал в фильме не только как туристический город, но и как культурный центр Дальнего Востока. Проводником в этом увлекательном путешествии стала правнучка художника Наталья Фёдоровна Поленова.

