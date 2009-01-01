Вампиро (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Восточный Лос-Анджелес по ночам наводнен вампирами. Бланку, молодую мексиканку, преследует женщина-вампир по имени Сексикана. Бланка встречает получеловека-полувампира Казанову Владимиреса, который влюбляется в нее и становится ее защитником. Казанове тоже грозит опасность — вампиры хотят его уничтожить, так как у него есть возможность продолжения рода, а это может привести к исчезновению вампиров. Бланка помогает Казанове, не подозревая, что у него от нее есть секрет…



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