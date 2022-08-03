Мистический хоррор об англичанине, который бежит от проблем в деревню, но находит логово вампиров. Мрачная история с элементами сербского фольклора.



Мужчина по имени Арнаут случайно становится свидетелем жестокого преступления в Лондоне. Решив уехать подальше из города, он получает приглашение от загадочной женщины, которая зовет его в Сербию, на родину предков, чтобы стать смотрителем сельского кладбища. Приехав в маленькую деревню, мужчина попадает на ужин к местным жителям. Заметив, что никто из присутствующих не притрагивается к еде, Арнаут начинает подозревать, что здесь происходит что-то странное. Во время ночного сна его посещает таинственная Баба Драга, которая хочет использовать мужчину для своих зловещих замыслов. Одна надежда остается на священника, который готов помочь бедному горожанину справиться с ужасами тихой деревушки.



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