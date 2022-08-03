В стране, где течет река Ганг
Wink
Фильмы
В стране, где течет река Ганг

В стране, где течет река Ганг (фильм, 1960) смотреть онлайн

8.61960, Jis Desh Men Ganga Behti Hai
Мюзикл, Мелодрама160 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Однажды ночью деревенский музыкант Раджу спасает жизнь атаману разбойников. Раджу оказывается в логове бандитов, и здесь в него влюбляется дочь атамана, красавица Каммо. Вместе они должны убедить бандитов сдаться властям…

Страна
Индия
Жанр
Мюзикл, Драма, Мелодрама
Время
160 мин / 02:40

Рейтинг

7.1 IMDb