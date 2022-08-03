Томмазо — уважаемый кардиохирург, преданный муж и любящий отец двоих взрослых детей. Он также убеждeнный атеист, поэтому когда его сын Андреа на семейном обеде объявляет, что он хочет пойти в священники, Томмазо приходит в ужас. Ему кажется, что во всeм виноват дон Пьетро, харизматичный местный священник, который запудрил его сыну мозги — и потому Томмазо решает во что бы то ни стало вывести святого отца на чистую воду.

