В семье не без священника (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
Томмазо — уважаемый кардиохирург, преданный муж и любящий отец двоих взрослых детей. Он также убеждeнный атеист, поэтому когда его сын Андреа на семейном обеде объявляет, что он хочет пойти в священники, Томмазо приходит в ужас. Ему кажется, что во всeм виноват дон Пьетро, харизматичный местный священник, который запудрил его сыну мозги — и потому Томмазо решает во что бы то ни стало вывести святого отца на чистую воду.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ЭМРежиссёр
Эдоардо
Мария Фальконе
- Актёр
Марко
Джаллини
- АГАктёр
Алессандро
Гассман
- ЛМАктриса
Лаура
Моранте
- ИСАктриса
Илария
Спада
- ЭПАктёр
Эдоардо
Пеше
- ЭОАктёр
Энрико
Ойтикер
- КЛАктёр
Карло
Лука Де Руджиери
- ДЧАктриса
Джузеппина
Червицци
- АСАктёр
Алекс
Сендрон
- ФДАктёр
Фабрицио
Джаннини
- ЭМСценарист
Эдоардо
Мария Фальконе
- ММСценарист
Марко
Мартани
- ЛМПродюсер
Лоренцо
Мьели
- ЛСХудожница
Летиция
Сантуччи
- КВКомпозитор
Карло
Вирзи