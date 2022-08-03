В семье не без священника
Wink
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В семье не без священника
8.72015, Se Dio vuole
Комедия82 мин18+

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В семье не без священника (фильм, 2015) смотреть онлайн

О фильме

Томмазо — уважаемый кардиохирург, преданный муж и любящий отец двоих взрослых детей. Он также убеждeнный атеист, поэтому когда его сын Андреа на семейном обеде объявляет, что он хочет пойти в священники, Томмазо приходит в ужас. Ему кажется, что во всeм виноват дон Пьетро, харизматичный местный священник, который запудрил его сыну мозги — и потому Томмазо решает во что бы то ни стало вывести святого отца на чистую воду.

Страна
Италия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В семье не без священника»