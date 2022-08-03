В ритме сердца (фильм, 2011) смотреть онлайн

В ритме сердца
2011, Sur le rythme
Драма, Мюзикл89 мин18+

Дельфина — студентка престижного колледжа из хорошей семьи. Марк не знает своего отца, зато хорошо знаком с законами улиц и легко сведет с ума любую девушку. Она мечтает стать профессиональным танцором. Без него не обходится ни одна зажигательная дискотека города. Им предстоит вместе пройти кастинг и выиграть участие в мировом турне с одним из лучших танцевальных шоу! Колледж заброшен, родители — не в курсе, лучшая подруга — соперница по кастингу и влюблена в Марка, но все это не важно, потому что главное — это сделать самый лучший танец и победить!

Страна
Канада
Жанр
Мюзикл, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.2 IMDb

