В ритме сердца (фильм, 2011) смотреть онлайн

Дельфина — студентка престижного колледжа из хорошей семьи. Марк не знает своего отца, зато хорошо знаком с законами улиц и легко сведет с ума любую девушку. Она мечтает стать профессиональным танцором. Без него не обходится ни одна зажигательная дискотека города. Им предстоит вместе пройти кастинг и выиграть участие в мировом турне с одним из лучших танцевальных шоу! Колледж заброшен, родители — не в курсе, лучшая подруга — соперница по кастингу и влюблена в Марка, но все это не важно, потому что главное — это сделать самый лучший танец и победить!

