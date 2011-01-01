В плену зеленого змия (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

С приходом алкоголя в семью уходят любовь и счастливая семейная жизнь. По статистике почти у половины замужних российских женщин супруг регулярно прикладывается к бутылке, но еще хуже становится, этим пороком страдает женщина. Но алкоголизм - заболевание, которое можно и нужно лечить. Иногда пить начинают от недовольства собственной жизнью, иногда чтобы снять усталость и стресс. В плену зеленого змия оказаться просто, а вот освободиться из него бывает очень сложно, а, порой, невозможно... В этом фильме речь пойдет о всеми известных артистах театра и кино, эстрады и шоу-бизнеса, ныне живущих и уже ушедших от нас, которые пострадали от этой привычки.



В плену зеленого змия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.