В объятиях русской разведки (Подводные береты) (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно

Дельфин Тристан, после обучения в дельфиньей спецразведшколе, был направлен с важным заданием на замаскированную военную базу СССР для добычи информации о новом стратегическом оружии русских - подводной лодке, трансформирующейся в самолет... После получения сообщения о том, что в наших территориальных водах был обнаружен неопознанный обьект, движущийся прямиком по направлению к секретной базе, советское командование распорядилось срочно выслать на его перехват опытного спецагента - дельфиниху Изольду..



