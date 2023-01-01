В любви и войне (фильм, 1996) смотреть онлайн
1996, In Love and War
Драмы, Мелодрамы108 мин12+
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Сюжет
1918 год, Первая мировая война. Молодой американский репортeр Эрнест Хэмингуэй приезжает в Италию, просится на фронт, но получает отказ. На линии огня он попадает под обстрел врага, а затем - в госпиталь, где работает американская медсестра Агнес фон Куровски. Они влюбляются друг в друга. Агнес пе�реводят ближе к фронту, она уезжает, не успев попрощаться с Эрни, и оставляет ему прощальное письмо через друга Гарри...
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Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.9 IMDb
- РАРежиссёр
Ричард
Аттенборо
- МЭАктёр
Маккензи
Эстин
- МСАктриса
Марго
Стейнберг
- Актриса
Сандра
Буллок
- ИЛАктриса
Ингрид
Лэйси
- ТСАктёр
Теренс
Сакс
- ККАктёр
Карло
Кроччоло
- ТХАктриса
Тара
Хьюго
- ГВАктриса
Гиги
Виван
- ДБАктёр
Джузеппе
Бонато
- КССценарист
Клэнси
Сигал
- АХСценарист
Анна
Хэмилтон Фелан
- РАПродюсер
Ричард
Аттенборо
- ДВПродюсер
Дмитрий
Виллар
- ДХПродюсер
Диана
Хоукинс
- МЛХудожник
Майкл
Ламонт
- НЛХудожник
Нил
Ламонт
- ПРХудожница
Пенни
Роуз
- СМХудожница
Стефени
МакМиллан
- ЛУМонтажёр
Лесли
Уолкер
- РПОператор
Роджер
Прэтт
- ДФКомпозитор
Джордж
Фентон