В любви и войне (фильм, 1996) смотреть онлайн

Сюжет

1918 год, Первая мировая война. Молодой американский репортeр Эрнест Хэмингуэй приезжает в Италию, просится на фронт, но получает отказ. На линии огня он попадает под обстрел врага, а затем - в госпиталь, где работает американская медсестра Агнес фон Куровски. Они влюбляются друг в друга. Агнес пе�реводят ближе к фронту, она уезжает, не успев попрощаться с Эрни, и оставляет ему прощальное письмо через друга Гарри...



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