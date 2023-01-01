В любви и войне
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В любви и войне

В любви и войне (фильм, 1996) смотреть онлайн

1996, In Love and War
Драмы, Мелодрамы108 мин12+

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Сюжет

1918 год, Первая мировая война. Молодой американский репортeр Эрнест Хэмингуэй приезжает в Италию, просится на фронт, но получает отказ. На линии огня он попадает под обстрел врага, а затем - в госпиталь, где работает американская медсестра Агнес фон Куровски. Они влюбляются друг в друга. Агнес переводят ближе к фронту, она уезжает, не успев попрощаться с Эрни, и оставляет ему прощальное письмо через друга Гарри...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Военные, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В любви и войне»

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