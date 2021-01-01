В клетке (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Триллер о том, как одиночество сводит человека с ума. Успешного врача-психиатра Харлоу Рида обвиняют в преступлении, которого он не совершал. Ему присуждают пожизненный срок за убийство собственной жены Эмбер. Харлоу пытается добиться апелляции, но безрезультатно. Так Рид попадает в федеральную тюрьму. Чтобы сломить заключенного, его отправляют в одиночную камеру. После нескольких ночей в карцере и издевательств надсмотрщицы герой начинает терять рассудок: мужчине мерещится призрак супруги, а ночью снятся кошмары. Вскоре он уже не способен отличать реальность от иллюзий. Получится ли у несправедливо осужденного доктора спасти себя и выбраться из тюрьмы?
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоFull HD
ЖанрыУжасы, Криминал, Триллеры
Рейтинг
- ЭГАктёр
Эди
Гатеги
- МХАктриса
Мелора
Хардин
- АСАктриса
Анджела
Сарафян
- ТААктёр
Тони
Амендола
- РРАктёр
Роберт
Р. Шафер
- ДДАктёр
Джеймс
Джаггер
- ЭМАктёр
Энди
МакКензи
- ДЗАктриса
Джесса
Зарубика
- ХРАктёр
Хосе
Росете
- ДССценарист
Джеймс
Скотт Мэйсон
- ДЗПродюсер
Джесса
Зарубика
- ЭГПродюсер
Эди
Гатеги
- БЭХудожница
Бриттани
Энн Кормак
- ЭСМонтажёр
Эрик
Страндт