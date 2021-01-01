В клетке
Wink
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В клетке
6.32021, Caged
Ужасы, Триллеры77 мин18+

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В клетке (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Триллер о том, как одиночество сводит человека с ума. Успешного врача-психиатра Харлоу Рида обвиняют в преступлении, которого он не совершал. Ему присуждают пожизненный срок за убийство собственной жены Эмбер. Харлоу пытается добиться апелляции, но безрезультатно. Так Рид попадает в федеральную тюрьму. Чтобы сломить заключенного, его отправляют в одиночную камеру. После нескольких ночей в карцере и издевательств надсмотрщицы герой начинает терять рассудок: мужчине мерещится призрак супруги, а ночью снятся кошмары. Вскоре он уже не способен отличать реальность от иллюзий. Получится ли у несправедливо осужденного доктора спасти себя и выбраться из тюрьмы?

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Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Криминал, Триллеры

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.0 IMDb