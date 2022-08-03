В канун Рождества (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, One Christmas Eve
Семейный, Комедия83 мин12+
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О фильме
В канун Рождества сотрудники торгового центра обнаруживают возле входа красивую подарочную коробку, в которой сидит щенок и лежит записка с просьбой отдать малыша в добрые руки.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Джей
Расселл
- ЭХАктриса
Энн
Хеч
- КДАктёр
Кевин
Дэниелс
- Актёр
Карлос
Гомес
- ГКАктёр
Гриффин
Кэйн
- АСАктриса
Алиса
Сковбай
- БТАктёр
Брайан
Ти
- ХКАктёр
Хуан
Карлос Велис
- ПААктёр
Пол
Андрич
- СОАктриса
Стефани
Остин
- ДЭАктёр
Джейми
Эймерих
- ХГСценарист
Холли
Голдберг Слоун
- КЙПродюсер
Камерон
Йохан
- ДАПродюсер
Дэвид
А. Роземонт
- ДЛОператор
Джеймс
Л. Картер
- УРКомпозитор
Уильям
Росс