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В канун Рождества

В канун Рождества (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, One Christmas Eve
Семейный, Комедия83 мин12+

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О фильме

В канун Рождества сотрудники торгового центра обнаруживают возле входа красивую подарочную коробку, в которой сидит щенок и лежит записка с просьбой отдать малыша в добрые руки.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb